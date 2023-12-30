الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة- (بيان)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط وجندي جديدين، خلال معارك قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: “قتل الضابط برتبة رائد قسطنطين سوشكو (30 عاما) وكان مقاتلا في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء غولاني، حيث سقط في معركة وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “كما توفي اليوم (السبت) الجندي هرئيل إيتاح (22 عاما)، قائد فريق في لواء جفعاتي، متأثرا بجراحه بعد إصابته بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، في معركة جنوبي قطاع غزة”.

מצורפת הודעת דובר צה”ל בנושא שמותיהם של שני חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/smmAUUKNSP מצורף קישור לאתר צה”ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 30, 2023

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 170 ضابطا وجنديا، و504 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان، إلى إصابة 5 جنود آخرين بجروح متفاوتة في معارك قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن 431 ضابطا وجنديا في صفوفه أصيبوا بمعارك قطاع غزة منذ بدء العملية البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنهم ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 “بحالة صحية خطيرة”.

وقال موقع الجيش الإسرائيلي الرسمي إن “431 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 حالتهم خطرة، و258 حالتهم متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة”.

وأشار الموقع إلى أن “936 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم”.

وأفاد بأن “2180 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 344 حالة خطيرة، و606 حالات متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة”.

وفاجأت “حماس” إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة، حتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.