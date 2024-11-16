الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري من لواء “غولاني” في جنوب لبنان- (صورة)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل عسكري في صفوفه، من لواء النخبة “غولاني”، خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب “أوري نيسنوفيتش”، (21 عامًا) من مدينة القدس، قتل في معركة بجنوب لبنان.

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مقتل الرقيب أوري نيسانوفيتس في معارك جنوب لبنان. pic.twitter.com/pzc5VUpX3L — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 16, 2024

والأربعاء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ لواء غولاني، “قدم العدد الأكبر من القتلى في صفوف الجيش، من بين الألوية المشاركة في الحرب على لبنان وقطاع غزة”.

ويعتبر لواء “غولاني” أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، وأكثرهم تدريباً وقوة.

وبمقتل العسكري بجنوب لبنان، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 795 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات نفسها، أصيب منذ بداية حرب الإبادة 5 آلاف و361 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من ضمنهم 781 إصابة خطيرة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الجمعة.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

(الأناضول)