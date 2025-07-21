الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري وإصابة آخر بمعارك جنوب غزة 

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد عسكرييه وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “الرقيب عاميت كوهين (19 عامًا) قتل، فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار إلى أن العسكريين من الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني، العامل في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش مزيدا من التفاصيل حول الحادثة أو توقيتها.

الجيش الإسرائيلي:

سمح بالإعلان عن مقتل عميت كوهين، مقاتل في الكتيبة 13، لواء غولاني، في معارك جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/uQhlcYuIEm — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) July 21, 2025

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد إعلان فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية بالقطاع، وتبث جانبا من عملياتها ضد الجيش بالصوت والصورة.

وحتى مساء اليوم الاثنين، قتل 894 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6109 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

(الأناضول)