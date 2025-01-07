سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية ونائبه شمالي غزة 

منذ ساعتين

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 28 ديسمبر 2024 لمركبات مدرعة تستعد لدخول منطقة بيت حانون

حجم الخط
0

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن العسكريين اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة، أمس، الإثنين، هما قائد سرية ونائبه في الكتيبة 932 بلواء ناحال.
وقال في بيان: “قتل الرائد دفير تسيون ريفاح (28 عاماً)، وهو قائد سرية في الكتيبة 932، ونائبه النقيب إيتان يسرائيل شكنازي (24 عاماً)، في معركة بشمال قطاع غزة”.
ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين وإصابة جنديين بجروح “خطيرة” في معركة شمالي القطاع.

وأشار إلى “إجلاء الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرتيهما”.
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن ملابسات مقتل العسكريين وإصابة الجنديين.
وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 826 ضابطاً وجندياً، منذ بداية الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه.
بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطاً وجندياً، ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة مساء الإثنين على موقعه الإلكتروني.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تحذيرات إسرائيلية: حكومة نتنياهو تواصل الحرب لأهداف غير معلنة.. الاحتلال والاستيطان في غزة
منذ 3 دقائق
الغارديان: عملية السلطة الوطنية في جنين.. إثبات قدرة أم حرب أهلية؟
منذ 23 ساعة
استطلاع عن تأثير الحرب على الصحة النفسية والجسدية: 82% من الإسرائيليين قلقون على مستقبل دولتهم
منذ 24 ساعة
31 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزة
5 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية