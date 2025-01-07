الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية ونائبه شمالي غزة 

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن العسكريين اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة، أمس، الإثنين، هما قائد سرية ونائبه في الكتيبة 932 بلواء ناحال.

وقال في بيان: “قتل الرائد دفير تسيون ريفاح (28 عاماً)، وهو قائد سرية في الكتيبة 932، ونائبه النقيب إيتان يسرائيل شكنازي (24 عاماً)، في معركة بشمال قطاع غزة”.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين وإصابة جنديين بجروح “خطيرة” في معركة شمالي القطاع.

מרכין ראש בצער כבד על נפילתם של גיבורי ישראל, רס”ן דביר ציון רווח וסרן איתן ישראל שכנזי, מפקדים ולוחמים בחטיבת הנח”ל, שנפלו בקרב גבורה מול מרצחי החמאס בצפון רצועת עזה. איתן ודביר הובילו את לוחמיהם באומץ ובנחישות למען ביטחון המדינה. ליבי עם משפחותיהם ויקיריהם ברגעים כואבים אלה.… pic.twitter.com/qZEGMAZfRL — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 7, 2025

وأشار إلى “إجلاء الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرتيهما”.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن ملابسات مقتل العسكريين وإصابة الجنديين.

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 826 ضابطاً وجندياً، منذ بداية الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطاً وجندياً، ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة مساء الإثنين على موقعه الإلكتروني.

(الأناضول)