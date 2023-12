جيش الاحتلال يعلن مقتل إسرائيلية أخرى في غزة.. وعائلات المحتجزين تطالب بـ”وقف القتال وبدء مفاوضات”- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل محتجزة أخرى في قطاع غزة، وأنه أبلغ عائلتها بذلك.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عنبر هايمان، إحدى المحتجزات الإسرائيليات في غزة، والتي أسرت في حفل الطبيعة بمستوطنة راعم، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتلت، وتم إبلاغ عائلتها.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو، السبت، بـ”وقف القتال وبدء مفاوضات” مع حركة حماس لتأمين الإفراج عنهم.

وقالت نوام بيري، ابنة المحتجز حاييم بيري، “لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات”، وذلك خلال تجمع في تل أبيب السبت غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل “عن طريق الخطأ” 3 من المحتجزين خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

بدوره، قال روبي تشين والد إيتاي تشين وهو محتجز يبلغ 19 عاما “يبدو الأمر كأنه لعبة الروليت الروسية: من سيكون التالي الذي يعلم بوفاة أحد أفراد أسرته؟ نريد أن نعرف ما هو الاقتراح المطروح على طاولة الحكومة”.

وأضاف “أخبرونا في البداية بأن العملية البرية ستعيد المخطوفين. إن الأمور لا تسير كذلك لأنه مذاك، عاد مخطوفون لكن ليس جميعهم أحياء. لقد حان الوقت لتغيير تلك الفرضية”.

Now in Tel Aviv: left wing activists protest against the war, calling for ceasefire and the release of the hostages #gaza pic.twitter.com/PcQx1uYhNE

— Oren Ziv (@OrenZiv_) December 16, 2023