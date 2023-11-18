الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود وإصابة 8 في معارك غزة- (صور)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال في بيان مقتضب، إنه “تم إخطار عائلات 6 جنود في صفوف الجيش بمقتلهم في معارك قطاع غزة”.

وأشار الجيش إلى أن “8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال اليومين الأخيرين في المعارك بقطاع غزة”.

بعض قتلى جيش الاحتلال الذين اعترف بمقتلهم في غزة #إنفوغراف #حرب_غزة pic.twitter.com/HMgYRTg4cG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 18, 2023

ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في المواقع الإسرائيلية.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل نحو 58.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع.

وقال في بيان: “تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا”.

ومنذ 43 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.

(الأناضول)