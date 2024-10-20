الجيش الإسرائيلي يعلن قصف “مركز قيادة” لـ”حزب الله” في بيروت

أضرار سبّبتها غارات إسرائيلية، في منطقة الشويفات، في بيروت، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024- رويترز

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغار على “مركز قيادة” ومنشأة للأسلحة تحت الأرض لـ “حزب الله” في بيروت، بعدما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني عن غارتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقال الجيش، في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، في ساعات الصباح، وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات، على مقر قيادة لركن الاستخبارات في “حزب الله”، إلى جانب ورشة انتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أفادت، في وقت سابق، أن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”، تعرّضت لغارتين إسرائيليتين على الأقل، في وقت مبكر الأحد.

وأوضحت أن إحداهما استهدفت “مبنى سكنياً” يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.

الى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن طائرات إسرائيلية شنت، فجر الأحد، غارات على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، وطالت أيضاً مدينة النبطية.

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه “قضى” على ثلاثة عناصر بارزين في “حزب الله” في ضربات مختلفة.

وأشار إلى أن أحدهم تولّى “مناصب عديدة في جبهة الجنوب”، بينما كان الثاني “خبيراً في مجال الاتصالات اللاسلكية”، في حين أن الثالث كان “يشغل منصب مسؤول طاقم إنتاج، وكان يهمّ بعمليات تسلّح “حزب الله” بوسائل قتالية إستراتيجية”.

#عاجل جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة انتاج أسلحة تحت الارض في بيروت وقضى على ثلاثة مخربين بارزين في #حزب_الله 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب… pic.twitter.com/q29MdyOSjO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

(أ ف ب)