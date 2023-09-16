الجيش الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين

رام الله: أغلق الجيش الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين، وفتحه بالكامل للمستوطنين.

وقال مدير المسجد غسان الرجبي، السبت، إن “الحرم مغلق من مساء أمس (الجمعة) الساعة العاشرة مساء (19:00 ت.غ) وحتى مساء اليوم الساعة العاشرة مساء، بحجة حلول الأعياد اليهودية“.

ومساء الجمعة، بدأت الأعياد اليهودية، بعيد رأس السنة العبرية على أن تصل ذروتها نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعيد “المظلة” ثم “بهجة التوراة” في 6 أكتوبر /تشرين الأول المقبل.

وأضاف أنه “تم فتح المسجد بالكامل أمام المستوطنين الإسرائيليين، ومنع المسلمين بما في ذلك موظفي المسجد ووزارة الأوقاف الفلسطينية من دخوله السبت”.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفق اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997.

ومنذ عام 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 % لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا.

وعادة ما يغلق المسجد لمدة 10 أيام في السنة بالكامل خلال الأعياد اليهودية.

(الأناضول)