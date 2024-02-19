الجيش الإسرائيلي يغلق 4 طرق قريبة من الحدود اللبنانية

القدس: أغلق الجيش الإسرائيلي، الإثنين، 4 طرق قريبة من الحدود اللبنانية أمام حركة المرور، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وقالت الهيئة إن القرار تم اتخاذه “بعد تقييم أجراه الجيش الإسرائيلي للأوضاع، وتقرر عليه إغلاق 4 طرق أمام حركة المرور حتى إشعار آخر”.

وأوضحت أن الطرق هي “مفرق مالكيا، مفرق يشع، تقاطع مدخل مارغليوت، وتقاطع جيبور”.

ولم تكشف الهيئة عن طبيعة التقييم الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أو النتائج التي خلص إليها.

ويأتي القرار بعد أكثر من 4 أشهر على بداية مواجهات حدودية مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في لبنان، على وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أودت بتل أبيب للمحاكمة بتهمة “الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)