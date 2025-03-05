سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يفتح حسابا على “إكس” باللغة التركية

5 - مارس - 2025

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إسطنبول: افتتح الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، حسابا جديدا على منصة “إكس” بهدف مشاركة منشورات باللغة التركية.
ونشر الحساب الذي يحمل اسم “IDF Türkçe” أول منشور كمقطع فيديو يظهر فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آرييه شاليكار وهو يتكلم اللغة التركية.
وبحسب تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نشر عام 2013، فإن شاليكار هو “عضو عصابة سابق”.
وتم الإعلان عن تعيين شاليكار كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الصحيفة تحت عنوان: “عضو عصابة سابق يتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”.

(الأناضول)

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