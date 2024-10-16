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الجيش الإسرائيلي يفجر حياً ببلدة محيبيب التاريخية جنوب لبنان- (فيديو)

16 - أكتوبر - 2024

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بيروت: أظهرت مقاطع فيديو متداولة الأربعاء، تفجير الجيش الإسرائيلي أحد أحياء بلدة “محيبيب” التاريخية جنوب لبنان، التي تضم مقاما تاريخيا عمره أكثر من 2100 عام.

وبلدة محيبيب تقع في قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، وتبعد عن مركز القضاء 30 كيلومترا، وعن العاصمة بيروت 115 كيلومترًا.

وتعليقا على فيديو التفجيرات، قال مختار البلدة قاسم أحمد جابر، إنه لم يتمكن من معرفة حقيقة ومدى الدمار الهائل الذي لحق بالبلدة جراء تفجيرات الجيش الإسرائيلي لمباني عديدة داخلها.

وأرجع ذلك في حديثه إلى عدم وجود سكان بعد أن نزحوا جميعا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بالمنطقة.

المختار ذكر أن البلدة “تاريخية ومهمة جدا من الناحية الدينية، وتضم مقام النبي بنيامين، ابن النبي يعقوب، ويعود تاريخه إلى أكثر من 2100 عام”.

وهو مقام أثري ديني ويزوره السياح بشكل كبير.

وحتى الساعة 14:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات اللبنانية بشأن ما جرى بالبلدة وإن كان قد لحق ضرر بالمقام.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 26 بلدة جنوب لبنان، بينها محيبيب، بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لاستهدافها بدعوى وجود نشاطات مسلحة لـ”حزب الله”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت إسرائيل هجماتها على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية عنيفة ومكثفة، كما بدأت بمحاولات غزو بري في جنوب لبنان بـ5 فرق عسكرية حتى اليوم.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 4:24 م

    الكيان الإبادة يستهدف كل شي، ومن هنا نقول للمقاومة الإسلامية في لبنان فماذا تنتظرون ألله يعينكم وينصركم

    رد

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