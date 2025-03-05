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جيش الاحتلال يفجر شقتي عائلتين فلسطينيتين في الخليل- (شاهد)

5 - مارس - 2025

لحظة تفجير منزل فلسطيني في مدينة الخليل

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الخليل: فجَّر الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزلين لعائلتي مسك والهيومني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي “مكونة من مركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات شوهدت تقتحم مدينة الخليل”.

ووفق الشهود فإن الجيش “اقتحم منزلي منفذي عملية تل أبيب أحمد الهيموني، ومحمد مسك”.

وبين الشهود أن القوات أخلت المباني المجاورة وفجرت شقتين في عمارتين منفصلتين (الجدران دون الأعمدة).

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين خلال عملية إطلاق النار بتل أبيب، و”تحييد منفذي العملية”، وهما فلسطينيان من الخليل.

وحينها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مسؤوليتها عن “عملية يافا البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل 7 صهاينةٍ وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة”.

(الأناضول)

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