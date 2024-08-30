الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا قرب جنين

جنين: فجر الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلا فلسطينيا قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن “الجيش الإسرائيلي فجر منزلاً في منطقة خروبة (قرب) المدينة، ما أدى لاشتعاله”.

وخروبة قرية فلسطينية أثرية تقع شمال مدينة جنين، وتتبع إداريا لبلدية جنين.

وبيّن الشهود أن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا على الموقع ما أعاق وصول طواقم الدفاع المدني للمنزل، وإخماد الحريق.