الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة أسير فلسطيني قرب نابلس- (فيديو)

من مكان عملية عيلي

رام الله: فجَّر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، جدران منزل عائلة المعتقل الفلسطيني وائل شحادة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن وحدة هندسية تابعة للجيش فجَّرت منزل “شحادة” في بلدة عوريف.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في البلدة، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون القوات بالحجارة.

وكانت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر من فجر الأربعاء، بلدة عوريف، وفق الشهود.

📹متابعة صفا| لحظة تفجير الاحتلال منزل عائلة الأسير باسل شحادة في قرية عوريف جنوب نابلس فجر اليوم، والمتهم بمساعدة منفذي عملية "عيلي" الشهيدين خالد صباح ومهند شحادة pic.twitter.com/QcidoXN4IN — وكالة صفا (@SafaPs) January 24, 2024

وعادة يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير وهدم منازل فلسطينيين يتهمهم بتنفيذ “عمليات وقتل إسرائيليين”.

والأسير باسل شحادة معتقل منذ 21 حزيران/يونيو 2023، ومتهم بمساعدة منفذي عملية مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين آنذاك.

(الأناضول)