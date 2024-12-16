الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدات عدة بالضفة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، عدة قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، وأغلق بعضها، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن الاقتحامات تركزت شمالي الضفة في محافظة سلفيت، حيث “أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي إلى القرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة كفل حارس شمال المحافظة”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، كما أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب المحافظة”.

وفي محافظة جنين، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقال شابا من بلدة يعبد جنوب المدينة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات في البلدة “دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس.

أما وسط الضفة، فأفادت “وفا” بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرى: كفر عين ودير غسانة والنبي صالح وقراوة بني زيد و بيت ريما وسنجل ودير أبو مشعل، شمال غرب وغرب مدينة رام الله، “وسيّر آلياته العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات”.

أما جنوبي الضفة، فقالت الوكالة إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت مساء الأحد، على آليتين لتعبيد الطرق، في قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم”.

كما اقتحم الجيش بلدة الخضر جنوب المدينة “وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات”.

وشرقي المدينة، اعتقلت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي “عددا من الشبان من بلدة زعترة”، وفق الوكالة التي أوضحت بأن “القوة الخاصة اعترضت طريق مركبة فلسطينية واعتقلت من بداخلها دون معرفة عددهم أو هوياتهم”.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تحطم أبواب شركة الخليج للصرافة بمدينة نابلس. pic.twitter.com/VqxV88peYK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 15, 2024

وإلى الجنوب من مدينة الخليل، ذكرت الوكالة الرسمية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في “تجريف أراضي المواطنين واقتلاع الأشجار لصالح طريق استعماري جديد” على أراضي بلدة دورا.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 812 شهيدا، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)