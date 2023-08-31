الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة الزبابدة شمالي الضفة الغربية

جنين: قال مسؤول محلي فلسطيني ببلدة الزبابدة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة، صباح الخميس، وأحدث “خرابا كبيرا” فيها.

وذكر رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا أن “الأضرار الناتجة عن الاقتحام الإسرائيلي طالت عمارة سكنية، ونوافذ أحد المساجد”.

وفجر الخميس، “اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة الزبابدة ومنعت التجوال، وشرعت بعملية تحقيق ميداني مع عشرات العائلات”، بحسب حنا.

وأشار حنا إلى أن الجيش الإسرائيلي “فجر مبنى وسط البلدة نتج عنه تدمير محتوياته، كما وتضررت منازل ومسجد في الموقع ذاته جراء الانفجار”.

وندد بالعملية الإسرائيلية، قائلا “إسرائيل تريد تدمير وإخضاع الشعب الفلسطيني بقوة السلاح، وترويع العائلات”.

ولفت حنا إلى أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل مواطنين اثنين قبل انسحابه من البلدة، بعد عملية استمرت نحو 4 ساعات”.

وتناقل فلسطينيون مشاهد لعملية الاقتحام ودخان يتصاعد من عمارة فلسطينية جراء وقوع انفجار فيها.

بدورهم قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي “قام بتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في بلدة الزبابدة”.

وأشار الشهود إلى مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين والجيش الإسرائيلي، وسمع تبادل لإطلاق النار، فيما فجر مسلحون عبوة محلية الصنع بمقربة من الجيش الإسرائيلي.

وحتى الساعة 10:20 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول العملية.

وقد كان قد ورد، وفق شهود، اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة دير عمار وسط الضفة، وإصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، من دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(الأناضول)