الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة طمون بالضفة ويحاصر منزلا فلسطينيا- (فيديوهات)

15 - مايو - 2025

رام الله: اقتحمت قوات إسرائيلية معززة بجرافة عسكرية، الخميس، بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصرت منزلا فلسطينيا.

وأوضح شهود عيان أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية وجرافة اقتحمت طمون وحاصرت منزلا فلسطينيا.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة وسط سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي وتفجيرات بين الحين والآخر.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/ الماضي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

(الأناضول)

