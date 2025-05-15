الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة طمون بالضفة ويحاصر منزلا فلسطينيا- (فيديوهات)

رام الله: اقتحمت قوات إسرائيلية معززة بجرافة عسكرية، الخميس، بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصرت منزلا فلسطينيا.

وأوضح شهود عيان أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية وجرافة اقتحمت طمون وحاصرت منزلا فلسطينيا.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة وسط سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي وتفجيرات بين الحين والآخر.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/ الماضي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

📷 لحظة قصف قوات الاحتلال لمنزل محاصر في بلدة #طمون بمحافظة #طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/3njaP0dCTg — عربي بوست (@arabic_post) May 15, 2025

متابعة| اندلاع حريق في المنزل الذي تحاصره قوات الاحتلال في بلدة طمون بعد قصفه عدة مرات pic.twitter.com/yVcJLtdKKV — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 15, 2025

#عاجل | مصادر محلية: انفجار درون مفخخ داخل المنزل المحاصر في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/2IsMbQwttz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2025

(الأناضول)