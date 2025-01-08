الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة طمون ويحاصر منزلا

طوباس: اقتحم الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني، الأربعاء، بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا فيها.

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون وحاصرت منزلا فلسطينيا، وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى موقع المنزل، وفرضت حصارا على محيطه بشكل كامل.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه المنزل، دون أن يتضح على الفور هوية الموجودين فيه.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وأمس اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة وفتش منازل واعتقل مواطنا على الأقل، فيما استهدفت طائرات مسيرة موقعين في البلدة بالصواريخ، ما أدى إلى استشهاد شابين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الإطار نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة مداهمات فجر الأربعاء، شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، وتركزت في مخيم قدورة الملاصق لمدينة رام الله (وسط)، ومخيم عسكر شرقي نابلس ومدينة قلقيلية (شمال)، وعددا من البلدات.

وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال العمليات.

(الأناضول)