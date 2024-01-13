الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة- (فيديو)

جنين: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، بينما أصاب 3 فلسطينيين في بلدة عرّابة جنوبي المدنية.

تغطية صحفية : اشتباكات عنيفة بين مقاومين و قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي. pic.twitter.com/Mn5iEOpoNX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 13, 2024

وقال شهود عيان، إن “آليات عسكرية ترافقها جرافات انتشرت في عدة أحياء بالمدينة، بالتزامن مع دوي أصوات اشتباكات مسلحة في عدة مناطق”.

🎥- معارك بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وجيش الاحتلال يحاصر مستشفيات المدينة pic.twitter.com/zhm959ZUZk — عربي بوست (@arabic_post) January 13, 2024

وأفاد الشهود بأن “صفارات الإنذار دوت في أنحاء مدينة جنين ومخيمها إيذانا بوجود اقتحام إسرائيلي”.

وتداول ناشطون وصحافيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لقوات الجيش التي انتشرت في محيط مستشفى جنين الحكومي، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف بعد إيقافها.

🎥- قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى الحكومي في جنين pic.twitter.com/k47qD6rzMv — عربي بوست (@arabic_post) January 13, 2024

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن 3 فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة عرّابة جنوبي جنين.

وأضافت أن “شابا أصيب بالرصاص الحي، وآخران بالضرب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عرّابة”.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي بالضفة، منذ 7 أكتوبر عن مقتل 347 فلسطينيا، استنادا إلى بيانات لوزارة الصحة رصدها مراسل الأناضول، فضلا عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلا وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5850 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى مساء السبت.

بينما خلفت الحرب على غزة حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)