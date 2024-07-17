الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين وقلقيلية

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في مدينتي جنين وقلقيلية.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين (شمال) ودهم عددا من المنازل في الحي الشرقي من المدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأوضح الشهود أن القوات حاصرت منزلا وسمع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات بين حين وآخر.

وذكر مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في جنين (أهلي) منتصر سمور، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 مواطنين من جنين فجر الأربعاء.

وفي قلقيلية (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت عدة ساعات اقتحم خلاها منازل فلسطينية، وحطم محتوياتها.

وأشار شهود عيان إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل عشوائي داخل أحد المنازل بعد اقتحامه، ما أدى إلى تضرر كبير في مقتنياته.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين في المدينة.

(الأناضول)