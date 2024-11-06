إصابة جنديين إسرائيليين خلال إعادة اقتحام بلدة قباطية واشتباكات مسلحة في جنين ومخيمها- (فيديو)

القدس المحتلة- رام الله: أصيب جنديان إسرائيليان، الأربعاء، خلال إعادة جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش، عبر منصة إكس: “سيارة يقودها فلسطينيان اصطدمت بمركبة عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة”.

وبينما لم يتضح ما إذا كان هذا الاصطدام متعمدا، اعتبر جيش الاحتلال ما حدث “اشتباكات”، وأفاد بإطلاق نيرانه على السيارة الفلسطينية، دون تفاصيل.

لحظة اصطدام جيب عسكري إسرائيلي بسيارة مدنية فلسطينية في بلدة قباطية جنوب جنين، وقتل سائقها . هذا المعنى الحقيقي للاحتلال . pic.twitter.com/4ls1Dap53s — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 5, 2024

⭕️ إصابة جنديين إسرائيليين خلال إعادة اقتحام بلدة #قباطية بالضفة الغربية 🔷️ أصيب جنديان إسرائيليان، الأربعاء، خلال إعادة الجيش اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمالي #الضفة_الغربية المحتلة. 🔷️ وقال الجيش، عبر منصة إكس: سيارة يقودها فلسطينيان اصطدمت بمركبة عسكرية إسرائيلية، ما… pic.twitter.com/6kvLQICeEi — عربي بوست (@arabic_post) November 6, 2024

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحامه مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، برفقة جرافات.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال نشرت قناصة في مواقع عدة بالمدينة وفي محيط المخيم، وسط سماع أصوات اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين وانفجارات من حين إلى آخر.

وأضاف الشهود أن جرافات إسرائيلية شرعت في تجريف شوارع بمواقع عديدة، ضمن عمليات تدمير البنية التحتية.

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرات عديدة، ضمن اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة، بادعاء البحث عن مطلوبين أمنيين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، انسحب جيش الاحتلال من مدينة طولكرم ومخيميها (شمال) وبلدة قباطية بعد اقتحام استمر ساعات.

واستشهد الثلاثاء 8 فلسطينيين، 6 في قباطية واثنان في بلدة طمون جنوبي طوباس (شمال)، في قصف وبرصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 777 فلسطينيا، منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة.

فيما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)