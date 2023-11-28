الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات بجنين ويعلن المدينة منطقة عسكرية- (فيديوهات)

جنين: أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح إثر اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية حيث حاصرت مخيمها واشتبكت مع فلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق جنين منطقة عسكرية مغلقة، في ظل اشتباكات تشهدها المنطقة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال محيط مستشفى الرازي في جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/cUCXh8GrWS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 28, 2023

وأظهرت لقطات مصورة قيام جيش الاحتلال باعتقال أحد الشبان المصابين من داخل سيارة إسعاف كانت تقله بالمقربة من مستشفى جنين الحكومي.

#عاجل| قوات الاحتلال تعتقل شاًبا مصابًا من داخل مركبة إسعاف قرب المستشفى الحكومي بجنين pic.twitter.com/E4RmLW4Rt9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة”.

#فيديو| جرافة الاحتلال تقتحم مخيم جنين هذه الأثناء pic.twitter.com/QM1EzIWk4R — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

#فيديو| قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في جنين pic.twitter.com/Q8ZvKoJ0gG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

الوكالة أضافت أن الجيش “اعتقل شابين، لم تُعرف هويتهما بعد، من داخل مركبة”.

وتابعت أن قوات من الجيش “تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي وفي محيطه”، فيما تقوم “جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين”.

#عاجل | قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى جنين الحكومي. pic.twitter.com/H0IvOZXTMC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة جرت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في منطقة “دوار السينما” في جنين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.

#فيديو | جانب من الاشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين pic.twitter.com/5dfjh4bFDv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

وفي مدينة الخليل (جنوب)، وصلت “إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن إلى المستشفى الأهلي من مخيم العروب (شمالي المدينة)”، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية استشهد خلالها 242 فلسطينيا وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم في غزة وخلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي تحتجز أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين حتى صباح الخميس المقبل، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

(الأناضول)