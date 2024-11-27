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الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة- (فيديو)

27 - نوفمبر - 2024

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طوباس: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مدينة طوباس ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت طوباس ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، واندلعت اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسُمعت أصوات انفجارات.

وأضاف الشهود أن القوة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا على الأقل خلال الاقتحام.

وأشاروا إلى أن جرافات عسكرية شرعت في عملية تدمير بنية تحتية وممتلكات للفلسطينيين في مخيم الفارعة.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة محلية الصنع في آليات الجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة، ويواصلون الاشتباك مع القوات المقتحمة.

وفجر الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل فلسطينيين، بحسب مصادر محلية.

(الأناضول)

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