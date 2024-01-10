الجيش الإسرائيلي يقتحم عيادة صحية ويدمر محتوياتها قرب بيت لحم

رام الله: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم عيادة تتبع للوزارة في جنوبي الضفة الغربية، وحطم محتوياتها، واصفة الواقعة بأنها عمل “همجي”.

وأضافت في بيان، أن “قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عيادة الرشايدة في محافظة بيت لحم، وحطمت محتوياتها ودمرت سجلات المرضى”.

ونددت الكلية بالاقتحام ووصفته بـ”الهمجي”.

وأشارت إلى أنها وجهت رسائل لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الاعتداء، وطالبت بضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقا للأنظمة والقوانين الدولية.

وأردفت: “العيادة تخدم أكثر من 3 آلاف نسمة، وتضم الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب العام والنسائية والأمومة والطفولة والصيدلية والمختبر”.

ولفتت إلى أن العيادة تقدم خدماتها لـ”المناطق النائية والمعزولة بجدار الفصل العنصري”.

(الأناضول)