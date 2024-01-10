سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقتحم عيادة صحية ويدمر محتوياتها قرب بيت لحم

10 - يناير - 2024

حجم الخط
1

رام الله: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم عيادة تتبع للوزارة في جنوبي الضفة الغربية، وحطم محتوياتها، واصفة الواقعة بأنها عمل “همجي”.

وأضافت في بيان، أن “قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عيادة الرشايدة في محافظة بيت لحم، وحطمت محتوياتها ودمرت سجلات المرضى”.

ونددت الكلية بالاقتحام ووصفته بـ”الهمجي”.

وأشارت إلى أنها وجهت رسائل لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الاعتداء، وطالبت بضرورة التدخل لحماية المراكز والمنشآت الصحية والطبية، تطبيقا للأنظمة والقوانين الدولية.

وأردفت: “العيادة تخدم أكثر من 3 آلاف نسمة، وتضم الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب العام والنسائية والأمومة والطفولة والصيدلية والمختبر”.

ولفتت إلى أن العيادة تقدم خدماتها لـ”المناطق النائية والمعزولة بجدار الفصل العنصري”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2024 الساعة 9:05 ص

    غطرسة وعنجهية عصابة الإرهابي الدموي المجرم بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته

    رد

أخبار ذات صلة

إعدام فلسطيني قرب حاجز عسكري غرب بيت لحم- (صور)
28 - ديسمبر - 2023
فنانة فلسطينية: المسيحي كما المسلم يعاني من حرب إبادة إسرائيلية
27 - ديسمبر - 2023
تضامنا مع أطفال غزة.. فنانة فلسطينية تجسد المسيح في “حاضنة”- (صور وفيديو)
26 - ديسمبر - 2023
متظاهرون يحاصرون منزل وزير الدفاع الأمريكي ومظاهرات غاضبة بنيويورك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديوهات)
26 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية