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الجيش الإسرائيلي يقتحم مبنى الهلال الأحمر ومستشفى الأمل بخان يونس- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

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غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كلا من مقرها ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: “اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.. وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى”.

ويعد هذا الهجوم أحدث حلقة في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مستشفيات ومراكز طبية؛ مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحتى الثلاثاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفا و751 فلسطينيا وأصاب 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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