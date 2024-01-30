الجيش الإسرائيلي يقتحم مبنى الهلال الأحمر ومستشفى الأمل بخان يونس- (فيديو)

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كلا من مقرها ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: “اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.. وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى”.

🚨عاجل:اقتحمت قبل قليل قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في #خانيونس تحت تهديد السلاح واطلاق النار والقذائف وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى تحت تهديد السلاح، اضافة لانقطاع الاتصال عبر موجة الاتصال اللاسلكي. 📌طواقم الجمعية والنازحين الآن تحت خطر شديد… — PRCS (@PalestineRCS) January 30, 2024

🚨Urgent: Targeting and gunfire from occupation tanks near Al-Amal Hospital and the besieged PRCS headquarters in #KhanYounis city, resulting in shrapnel falling on the displaced individuals. One displaced woman has been martyred, and 9 others have been injured so far.… pic.twitter.com/DnKt15phxH — PRCS (@PalestineRCS) January 30, 2024

ويعد هذا الهجوم أحدث حلقة في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مستشفيات ومراكز طبية؛ مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحتى الثلاثاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفا و751 فلسطينيا وأصاب 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)