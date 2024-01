الجيش الإسرائيلي يقتحم مبنى الهلال الأحمر ومستشفى الأمل بخان يونس- (فيديو)

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كلا من مقرها ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: “اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.. وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى”.

🚨Urgent: Targeting and gunfire from occupation tanks near Al-Amal Hospital and the besieged PRCS headquarters in #KhanYounis city, resulting in shrapnel falling on the displaced individuals. One displaced woman has been martyred, and 9 others have been injured so far.… pic.twitter.com/DnKt15phxH

