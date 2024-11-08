الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات نابلس شمال الضفة الغربية

صورة من الأرشيف إثر مداهمة إسرائيلية لمخيم شمال مدينة نابلس في 5 نوفمبر 2024. ا ف ب

نابلس: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيمات بلاطة، وعسكر القديم، وعسكر الجديد، والعين، بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وقال شهود عيان إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيمات برفقة جرافات شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في مخيم بلاطة.

وأشاروا إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات ومقاومين فلسطينيين، كما فتش الجيش بعض المنازل قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

#عاجل .. إطلاق النار على جرافة لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/kbc8lL4FWl — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 8, 2024



فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي بغزة عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

تغطية صحفية| لحظة إلقاء الشبان زجاجة حارقة على آلية لجيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، قبل قليل. pic.twitter.com/4lg2JWQWlf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2024

(الأناضول)