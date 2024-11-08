سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات نابلس شمال الضفة الغربية

8 - نوفمبر - 2024

صورة من الأرشيف إثر مداهمة إسرائيلية لمخيم شمال مدينة نابلس في 5 نوفمبر 2024. ا ف ب

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نابلس: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيمات بلاطة، وعسكر القديم، وعسكر الجديد، والعين، بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.
وقال شهود عيان إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيمات برفقة جرافات شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في مخيم بلاطة.
وأشاروا إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات ومقاومين فلسطينيين، كما فتش الجيش بعض المنازل قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.


فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي بغزة عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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