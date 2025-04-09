سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويخلي عائلات فلسطينية

منذ ساعة واحدة

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نابلس: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأجبر عائلات على النزوح من منازلهم.

وذكر شهود عيان أن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجر الأربعاء مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدد كبير من القوات الراجلة والآليات المدرعة”.

وبين الشهود أن القوات شرعت في عملية تفتيش منازل وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية.

وقالوا إن “الجيش أجبر عشرات العائلات على النزوح من منازلهم قسرا إلى خارج المخيم”.

كما ذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي فرض حظرا للتجوال في المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات بينما كانت تخرج على أطراف المخيم حاملة بعض المقتنيات الخاصة.

وأفاد أحد النازحين، دون التعريف بنفسه، في أحد المقاطع المتناقلة بأن الجيش الإسرائيلي أجبره وعائلته على النزوح خارج المخيم “إلى وقت غير معلوم”.

(الأناضول)

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