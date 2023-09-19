شهيدان و12 إصابة إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين- (فيديو)

جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين وإصابة 12 إثر اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة مخيم جنين.

وبحسب مصادر، فإن قوة إسرائيلية خاصة داهمت المخيم قبل أن يتبادل معها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار تلاه دخول تعزيزات عسكرية للجيش إلى المخيم.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يخوضون “اشتباكًا عنيفا” مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين.

قوات اسرائيلية كبيرة تتحرك نحو مخيم جنين في هذه اللحظات مع استمرار الاشتباكات مع المقاومة. بردا وسلاما على جنين. pic.twitter.com/H5UxgHjxMN — Hanzala (@Hanzpal2) September 19, 2023

وتحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن “مداهمة واسعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وتبادل إطلاق النار في المكان”.

اشتباكات عنيفة في مخيم #جنين، في هذه الأثناء، ونقل إصابات للمستشفى الحكومي، بعد انفجار طائرة ماعوز (الانتحارية) في مجموعة من المقاتلين. pic.twitter.com/Yiz4JOflFB — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) September 19, 2023

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين ودفع بتعزيزات عسكرية.

وأضافت: “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، تزامنا مع اقتحام قواته الخاصة للمخيم ومحاصرتها لمنزل، وطائرات مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء سماء المدينة”.

طائرات الاحتلال تقصف هدفا في مخيم جنين pic.twitter.com/etH3QwUDjC — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 19, 2023

اشتعال النيران في المنزل المحاصر بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين pic.twitter.com/fdaxhCcHT8 — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 19, 2023

الجنود الإسرائليين يفتحون النار على مئذنة أحد المساجد في مخيم جنين في هذه الأثناء. مع إستمرار تصدي المقاومة للإقتحام. pic.twitter.com/EPKQ5Crz1q — Hanzala (@Hanzpal2) September 19, 2023

(وكالات)