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شهيدان و12 إصابة إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين- (فيديو)

منذ 39 دقيقة

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جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين وإصابة 12 إثر اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة مخيم جنين.

وبحسب مصادر، فإن قوة إسرائيلية خاصة داهمت المخيم قبل أن يتبادل معها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار تلاه دخول تعزيزات عسكرية للجيش إلى المخيم.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يخوضون “اشتباكًا عنيفا” مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين.

وتحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن “مداهمة واسعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وتبادل إطلاق النار في المكان”.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين ودفع بتعزيزات عسكرية.

وأضافت: “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، تزامنا مع اقتحام قواته الخاصة للمخيم ومحاصرتها لمنزل، وطائرات مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء سماء المدينة”.

(وكالات)

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