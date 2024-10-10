الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس وسط اشتباكات مسلحة- (فيديو)

طولكرم: اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حصارا عليه وسط اشتباكات مساحة مع مقاتلين فلسطينيين.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى؛ بعد استهداف المقـ ـــاومة آليات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة عند مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/WZtO0xzBSk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2024

تغطية صحفية: لحظة استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة قرب مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/C2zRbkjd4o — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم نور شمس، وإن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاتلين فلسطينيين والقوات المقتحمة، فيما جرى تفجير عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية عند مدخل المخيم.

وأوضحوا أن جرافات عسكرية إسرائيلية بدأت بتجريف شوارع وهدم بنى تحتية داخل المخيم.

وسبق أن تعرض المخيم لاقتحامات إسرائيلية متكررة خلال الفترات الماضية، استُشهد خلالها عدة فلسطينيين، وأسفرت عن تدمير كبير في البنية التحتية.

(الأناضول)