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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس وسط اشتباكات مسلحة- (فيديو)

10 - أكتوبر - 2024

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طولكرم: اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حصارا عليه وسط اشتباكات مساحة مع مقاتلين فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم نور شمس، وإن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاتلين فلسطينيين والقوات المقتحمة، فيما جرى تفجير عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية عند مدخل المخيم.

وأوضحوا أن جرافات عسكرية إسرائيلية بدأت بتجريف شوارع وهدم بنى تحتية داخل المخيم.

وسبق أن تعرض المخيم لاقتحامات إسرائيلية متكررة خلال الفترات الماضية، استُشهد خلالها عدة فلسطينيين، وأسفرت عن تدمير كبير في البنية التحتية.

(الأناضول)

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