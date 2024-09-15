الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مدنا وبلدات فلسطينية في عدة محافظات بالضفة الغربية أسفرت عن مواجهات، استخدم خلالها الجيش الرصاص والقنابل الغازية.

وتركزت الاقتحامات شمالي الضفة في محافظة نابلس (شمال)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، وطالت قرى وبلدات “قريوت” و”سالم” و”أوصرين” و”بيتا”، إضافة إلى اقتحام المدينة نفسها.

وخلال الاقتحامات أطلق الجيش “قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات” وفق الوكالة.

ووسط الضفة، قالت الوكالة إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش في قريتي “بيت لقيا” غرب رام الله و”برقة” شرقي المدينة تخللتها مواجهات “أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات”.

أما جنوبي الضفة، فذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية “أبو العسجا” جنوبي الخليل ونكّلت بعائلة فلسطينية.

وذكر الشهود أن “جنود الاحتلال اقتحموا منزلا واعتدوا على سكانه وأجروا بداخله تفتيشا أدى إلى تخريب بعض محتوياته”.

(الأناضول)