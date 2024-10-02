الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة ويغلق الخليل- (فيديوهات)

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

ونقلت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي دهم مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية شمالي الضفة، والبيرة (وسط)، والخليل (جنوب)، وبلدات في مواقع متفرقة من الضفة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي دهم مخيمي عسكر وبلاطة شرقي نابلس وسط تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين مسلحين.

وبين الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 شبان على الأقل قبل أن تنسحب.

تشهد غالبية طرق ومداخل مدن الضفة الغربية اليوم إغلاقات وأزمات خانقة، جراء إغلاق الجيش الإسرائيلي لغالبية الحواجز على مداخل المدن، خاصة في الخليل، وتواجد مكثف لدوريات الجيش على بقية الطرق ما أدى لإعاقة حركة الفلسطينيين، وأزمات خانقة بسبب عمليات التفتيش البطيئة.. صدى نيوز pic.twitter.com/Gpzowz4upS — SadaNews (@SadaNewsPS) October 2, 2024

وفي البيرة داهم الجيش الإسرائيلي بناية سكنية وفتشها واعتقل مواطنا على الأقل بحسب شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق كافة مداخل مدينة الخليل وبلدات فيها بعد عملية إطلاق نار في تل أبيب مساء الثلاثاء.

وذكروا أن الجيش “يفرض حصارا مشددا على المحافظة مما حولها إلى ما يشبه سجنا كبيرا”.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال منزل منفذ عملية تل أبيب أحمد الهيموني في الخليل pic.twitter.com/R1PqWaJ7Ec — Tajuldden (@Ozbeknews) October 2, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إغلاق مدينة الخليل واعتبرها “منطقة عسكرية”، بعد عملية إطلاق النار في يافا بتل أبيب وسط إسرائيل.

في السياق، أغلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عشرات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ومنع حركة الفلسطينيين عبرها.

ونقل شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أغلق حواجز عسكرية في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية ومنع الحركة عبرها.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال إسرائيل مساء الأربعاء بليلة رأس السنة العبرية، وعقب هجوم بالصواريخ نفذته إيران مساء الثلاثاء، وسبقه هجوم نفذه فلسطينيان أطلقا الرصاص في مدينة تل أبيب.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا خلال حملة دهم واقتحام طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

(الأناضول)