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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين- (فيديو)

منذ ساعتين

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جنين: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة والمخيم بعدد “كبير” من الآليات العسكرية والجرافات. وأشاروا إلى “حركة طائرات مسيرة مكثفة تشهدها سماء المدينة”.

ومنذ 19 يونيو/ حزيران الجاري، تشهد الضفة الغربية توترا إثر عملية عسكرية في جنين أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، تبعها مقتل 4 إسرائيليين يوم 20 يونيو في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في عدة بلدات بالمنطقة.

ولم يصدر على الفور عن الجيش الإسرائيلي بيان حول الاقتحام.

(الأناضول)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يونيو 29, 2023 الساعة 3:38 م

    اللهم انصر جنين العزة والبطولة والصمود والشهادة واهزم بني صهيون هزيمة مدوية نكراء لم تسمع بها الغبراء، والغبراء، هو اسم كوكب الأرض 🇵🇸🦁🇵🇸✌️✌️✌️✌️

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  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يونيو 29, 2023 الساعة 3:42 م

    أين أنتم وتحديدا يا عرب التطبيع مما يحدث لأبناء جنين!!! . هذي شهور وشهور وبني صهيون يرتكبون المذابح تلوى المذابح بحق الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة الحقيرة، أف لكم جميعا 🇵🇸🦁🇵🇸✌️

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