الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين- (فيديو)

جنين: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة والمخيم بعدد “كبير” من الآليات العسكرية والجرافات. وأشاروا إلى “حركة طائرات مسيرة مكثفة تشهدها سماء المدينة”.

عربات النمر الإسرائيلية تقتحم في هذه اللحظة مدينة جنين مع تفعيل صفارات الإنذار في مخيم جنين. وقت العبوات. pic.twitter.com/I4tFfpRAMz — Hanzala (@Hanzpal2) June 29, 2023

ومنذ 19 يونيو/ حزيران الجاري، تشهد الضفة الغربية توترا إثر عملية عسكرية في جنين أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، تبعها مقتل 4 إسرائيليين يوم 20 يونيو في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في عدة بلدات بالمنطقة.

ولم يصدر على الفور عن الجيش الإسرائيلي بيان حول الاقتحام.

(الأناضول)