الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة ويصيب ويعتقل فلسطينيين

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عدة مناطق فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات، إضافة إلى مداهمات للمنازل تخللتها اعتقالات.

ففي محافظة الخليل (جنوب)، قال شاهد إن “قوة إسرائيلية متنكرة بمركبة مدنية اقتحمت بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وتبعها تعزيزات عسكرية”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب واعتقلته مصابا، إضافة إلى اعتقال أحد أشقائه ووالده المسن ومواطنا رابعا”.

وأكد الشاهد صحة مقطع فيديو متداول يظهر فيه جنود إسرائيليون وهم ينكلون بشاب فلسطيني، يبدو أنه لا يستطيع المشي، ويجرونه على الأرض.

وقال شاهد العيان إن الشاب “مصاب برصاص الاحتلال في قدميه”.

ووفق الشاهد، داهمت القوات الإسرائيلية عددا من البيوت وأجرت تفتيشات لعدة منازل استمرت لساعات، وتخللها تخريب محتويات تلك المنازل.

وجنوبي الضفة أيضا، ذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز النفق بين بيت لحم والقدس، وأغلق أيضا المنطقة بشكل كامل، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

أما شمالي الضفة، فقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في قرية عراق بورين، جنوب نابلس.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

وشرقي نابلس، ذكرت “وفا” أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل طفلا وشابا من قرية سالم”، خلال مداهمات استهدفت عددا من المنازل فيها.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلَّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(الأناضول)