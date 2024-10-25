الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عدة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، دون تسجيل اعتقالات أو إصابات بين الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان أن آليات إسرائيلية اقتحمت بلدة “يعبد” جنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية، وأطلقت النار على مركبة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وسط البلدة، حيث اندلعت مواجهات متفرقة مع شبان فلسطينيين، دون تسجيل إصابات.

وفي قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة، اندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم القرية، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين، بحسب شهود عيان.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة يطا في الخليل جنوب الضفة، وفق شهود عيان أوضحوا أن الاقتحام تم من المدخل الشمالي، حيث داهم الجنود حارة العمور في البلدة، مشيرين إلى أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء البلدة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية، بدعوى البحث عن مطلوبين أمنيين.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و300، واعتقال 11 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)