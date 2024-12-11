الجيش الإسرائيلي يقتحم 3 محال للصرافة في رام الله

رام الله: اقتحم الجيش، الأربعاء، 3 محال صرافة في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت أحياء فيهما.

وبين الشهود أن الجيش داهم 3 محال للصرافة (تبديل عملة) بعد أن قام بتفجير مداخلها.

وذكروا أن الجيش ألصق تحذيرات على أبواب المحلات الثلاثة من إعادة فتحها.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة محال للصرافة في عدة مدن بالضفة الغربية في مرات سابقة.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم دوار المنارة وسط مدينة رام الله pic.twitter.com/g6w5KLwZpl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2024

(الأناضول)