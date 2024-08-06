الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى عزمه تنفيذ إطلاق نار في غور الأردن

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن قواته قتلت فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية.

وأوضح في بيان أن قوة من “الوحدة 636” (قوات خاصة) نفذت “عملية استباقية” قرب مستوطنة “بكاعوت” بغور الأردن “تمكنت من القضاء على مخرب مسلح (دون تحديد هويته أو عمره) حاول قبل قليل تنفيذ عملية إطلاق نار”.

وأضاف أنه “لا توجد إصابات في صفوف قواتنا”، دون مزيد من التفاصيل.

واستشهد، الثلاثاء، 12 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 618، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى الشهداء والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.

(الأناضول)