الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته طعن جنود قرب رام الله

القدس: قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيا بإطلاق النار عليه وسط الضفة الغربية، بذريعة محاولته طعن جنود.

وقالت إذاعة الجيش إن “إطلاق النار (على الفلسطيني) وقع عند حاجز إسرائيلي قرب مستوطنة عطيرت، شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية”.

وادعت الإذاعة أن الفلسطيني “حاول طعن الجنود” قبل أن يتم إطلاق النار عليه و”تحييده”.

ولم تفصح إذاعة الجيش عن هوية الفلسطيني، كما لم توضح مزيدا من التفاصيل حول عملية الطعن التي زعم الجيش أن الفلسطيني حاول تنفيذها.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وما نتج عنها من مواجهات وعمليات قتل واستهداف.

وحتى مساء الثلاثاء، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية في استشهاد 341 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، بينهم الفلسطيني الذي أعلن الجيش الإسرائيلي تحييده قرب مستوطنة “عطيرت”.

(الأناضول)