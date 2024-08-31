الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في مخيم جنين ويمنع الطواقم الطبية من استلامهما

جنين: قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيين اثنين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع نقل جثمانيهما وعدد من الإصابات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “وصلت إلى منطقة جثماني شهيدين في مخيم جنين لكن قوات الاحتلال تمنع استلامهما وتطلب من المسعفين المغادرة”.

وفي بيان لاحق قالت الجمعية، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت للمرة الثالثة نقل إصابتين في مخيم جنين إلى المستشفى”.

وأشارت إلى أنه “يوجد تنسيق من أجل الوصول إليهما ولكن جيش الاحتلال يطلب من المسعفين مغادرة الموقع”.

(الأناضول)