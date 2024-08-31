سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في مخيم جنين ويمنع الطواقم الطبية من استلامهما

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

جنين: قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيين اثنين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع نقل جثمانيهما وعدد من الإصابات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “وصلت إلى منطقة جثماني شهيدين في مخيم جنين لكن قوات الاحتلال تمنع استلامهما وتطلب من المسعفين المغادرة”.

وفي بيان لاحق قالت الجمعية، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت للمرة الثالثة نقل إصابتين في مخيم جنين إلى المستشفى”.

وأشارت إلى أنه “يوجد تنسيق من أجل الوصول إليهما ولكن جيش الاحتلال يطلب من المسعفين مغادرة الموقع”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يحرق أجزاء من سوق جنين للخضروات- (فيديو)
منذ 5 دقائق
سلطات الاحتلال تصدر حكما بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق طفل فلسطيني
منذ ساعة واحدة
“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في جنين شمالي الضفة- (فيديو)
منذ 20 ساعة
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا قرب جنين
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية