الجيش الإسرائيلي يقتل 11 فلسطينيا في غزة منذ فجر الجمعة 

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا بسلسلة غارات على قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف تجمعات للمدنيين الفلسطينيين شمال ووسط القطاع.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين بإطلاق نار استهدف منتظري المساعدات قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

وخلال الليل وساعات الفجر، قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين بمناطق القطاع. حيث قتل فلسطينيين اثنين بقصف استهدف تجمعا للمدنيين في حي الزيتون الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي شرس منذ 5 أيام.

كما قتل 3 فلسطينيين وأصاب 13، بقصف جوي استهدف مواطنين قرب مفترق الاتصالات بحي الرمال غربي مدينة غزة.

ووسط القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بقصف جوي استهدف منطقة قريبة من معبر كيسوفيم، بينما قتل فلسطينيا رابعا بقصف استهدف مفترق المطاحن شرق دير البلح.

(الأناضول)