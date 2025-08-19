الجيش الإسرائيلي يقتل 24 فلسطينيا في غزة منذ فجر الثلاثاء

غزة: استشهد 24 فلسطينيا بينهم 5 أطفال على الأقل، فجر الثلاثاء، في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 22 شهرا.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات خيام نازحين ومواطنين إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

وخلال ساعات الليل، توغل الجيش الإسرائيلي بشكل محدود في حي الصبرة بمحيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث تزامن مع قصف مدفعي عنيف خلف في المجمل 5 شهداء.

وواصل الجيش الإسرائيلي حتى ساعات الفجر إطلاق نيران آلياته ومسيراته صوب الحي.

يأتي ذلك وسط عمليات نسف عنيفة وواسعة نفذها الجيش في حيي الصبرة وحي الزيتون (جنوب شرق)، وقصف من الطيران الحربي، في خضم العملية العسكرية التي بدأها الجيش في 11 أغسطس/ آب الجاري.

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

