الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في قطاع غزة

غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت خياما تؤوي نازحين، وتجمعا مدنيا، ومواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات بقطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها منذ أكثر من 21 شهرا ضد الفلسطينيين بالقطاع.

ووفق المصادر، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره للحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر قصف جوي إسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد استهداف تجمع مدني.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة على سطح مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

(الأناضول)