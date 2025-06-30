الجيش الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين في غزة بينهم نازحون ومجوعون

غزة: استشهد 7 فلسطينيين صباح الاثنين، بينهم نازحون ومجوعون، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وصعد الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على الأنحاء الجنوبية والشرقية من مدينة غزة، لا سيما أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح.

كما شن غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون، والرابعة في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية بالمدينة.

في السياق، قال مصدر طبي بـ”مستشفى الشفاء” إن “5 شهداء وصلوا المستشفى، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة”.

كما أفاد مستشفى العودة وسط القطاع، في بيان، بـ”وصول شهيد و23 إصابة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع”.

وضمن استهدافه المتواصل للنازحين، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين بقصف استهدف خيمتهم في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

(الأناضول)