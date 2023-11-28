الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة ألف جندي منذ بداية الحرب على غزة

القدس: أقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإصابة نحو ألف من جنوده منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بينهم 202 في حالة خطيرة.

جاء ذلك وفق بيانات حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية من الجيش الإسرائيلي الذي كان يرفض نشرها، وفق قولها.

وبحسب الصحيفة: “قال الجيش الإسرائيلي بناء على طلب هآرتس، إن نحو ألف جندي أصيبوا منذ بداية الحرب”.

وتابعت: “وافق الجيش الإسرائيلي على نقل المعلومات التي تفيد بأن 202 جنديا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب، ونحو 320 بجروح متوسطة، وحوالي 470 بجروح طفيفة”.

وأردفت الصحيفة: “لا يزال 29 من المصابين بجروح خطيرة يتلقّون العلاج في المستشفى، وكذلك 183 إصابة متوسطة و74 إصابة خفيفة”.

ولا تفصّل الإحصائية عدد الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك البرية شمال قطاع غزة التي بدأتها إسرائيل في 27 أكتوبر الماضي.

وأشارت “هآرتس” إلى أن المستشفيات قالت إن الجيش يمنع نشر عدد الجرحى وحالتهم.

ويقول الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إن 392 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، دون أن يفصّل عدد من قتلوا منهم في المعارك البرية.

(الأناضول)