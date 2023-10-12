سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يقر بوجود أوجه قصور لدى قواته.. وزعيم المعارضة يتحدث عن “فشل لا يغتفر”

منذ 17 دقيقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي

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“القدس العربي”: أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، بوجود أوجه قصور بعد الهجمات واسعة النطاق من جانب حركة حماس مطلع الأسبوع.

وقال هاليفي في بيان: “جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن أمن البلاد ومواطنيها، وفي صباح السبت، عجزنا عن الوفاء بهذه المسؤولية”، داعيا إلى تقييم الأخطاء التي ارتُكبت بعد الحرب.

وقال هاليفي، في أول بيان علني منذ وقوع الهجمات، إن مجزرة الأطفال والنساء غير إنسانية.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي يقاتل ضد الإرهابيين بلا هوادة، بعدما ارتكبوا أعمالا لا يمكن تصورها.. الجيش يقوم بقتلهم وتدمير البنية التحتية الإرهابية في غزة.

وأضاف: “نبذل كل ما بوسعنا من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم”، مشيرا إلى اختطاف ما لا يقل عن 150 شخصا واقتيادهم إلى غزة.

بدوره، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، الحكومة بـ”فشل لا يغتفر” لعدم منعها هجوم حماس.

وقال لبيد في خطاب متلفز “فشل يوم السبت لا يغتفر”، مؤكدا أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء.

(وكالات)

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