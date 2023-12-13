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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في الأراضي السورية واللبنانية

منذ ساعة واحدة

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 تل أبيب: قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في الأراضي السورية واللبنانية.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، قصفت طائرات ودبابات الجيش الإسرائيلي عدة أجزاء من البنية التحتية العسكرية وموقعا عسكريا للجيش السوري في الأراضي السورية.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية لجماعة “حزب الله” بينما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقع إطلاق للجماعة في الأراضي اللبنانية.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، في “برعم”، تم تحديد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف هاون أطلقت باتجاه المنطقة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية/واي نت/ اليوم الأربعاء.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مصادر النيران في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، على طول الحدود الشمالية.

(د ب ا)

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