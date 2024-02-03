سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله جنوب لبنان

3 - فبراير - 2024

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، قصف طائراته أهدافا لـ”حزب الله” جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان: “في إطار الهجوم تم قصف موقعين للمراقبة في مناطق مروحين وعيتا الشعب، إلى جانب مقر عسكري في منطقة يارون، حيث كان ينشط إرهابيو التنظيم، وموقع تم إطلاق الصواريخ منه إلى أراضي إسرائيل”.

وتابع: “خلال اليوم (السبت)، تم رصد ثلاثة صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية إلى مناطق برعام وزرعيت (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي “إطلاق صاروخين من لبنان سقطا بمنطقة مفتوحة في زرعيت، وصاروخ مضاد للدبابات على كيبوتس برعام بالجليل الأعلى”.

من جانبه، قال “حزب الله” في بيان السبت، إن مقاتليه استهدفوا قاعدة ‏خربة ماعر الإسرائيلية “بالأسلحة المناسبة”.

(الأناضول)

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