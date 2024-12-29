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استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لمستشفى الوفاء بغزة.. وجيش الاحتلال يستهدف مستشفى المعمداني

29 - ديسمبر - 2024

نقل جثمان شهيد من مستشفى الوفاء

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غزة: استشهد سبعة  فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء بوسط مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة”.

وأضافت أن “13 مواطنا استشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم”.

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه”.

ووفق الوكالة، “اقتحم جيش الاحتلال يوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة. ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:31 ص

    ألا يوجد حاكم عربي أو مسلم شجاع يوقف هذه الحرب اللعينة المحمومة التي تقودها عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948، أين هو أردوغان الذي يتباهي بتحرير سوريا لماذا لا يحرر فلسطين ويكسر شوكة إسرائيل كسرا لا تقوم لهم بعدها قائمة على أرض فلسطين أم أنهم ينتظرون حتى تفرغ عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر أن تبيد 2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض في غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:36 ص

    يا للعار يا للعار أين أحرار العالم الغربي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين لطالما صدع رؤوسنا بحقوق الإنسان والحيوان فلماذا يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸😓🚀💣🐒🔥

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