استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لمستشفى الوفاء بغزة.. وجيش الاحتلال يستهدف مستشفى المعمداني

غزة: استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء بوسط مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة”.

وأضافت أن “13 مواطنا استشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم”.

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وصول ثلاثة شــهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مستشفى الوفاء بمدينة غزة pic.twitter.com/sSF3sQJXcA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 29, 2024

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه”.

قوات الاحتلال تستهدف المستشفى المعمداني بقذيفة مدفعية pic.twitter.com/PNxmbOwWPA — أيمن الهسي (@ayman_abed93) December 29, 2024

ووفق الوكالة، “اقتحم جيش الاحتلال يوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة. ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة”.

الوحيد في شمال غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بقذيفة مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/q3S7G2eSFk — TRT عربي (@TRTArabi) December 29, 2024

لحظة استهداف الاحتلال الطابق العلوي لمستشفى الوفاء في شارع الوحدة بمدينة غزة قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر المشافي وتريد إخراج المنظومة الصحية بشكل كامل عن الخدمة استهدفت مشفى المعمداني والان تستهدف مشفى الوفاء وهناك شهداء واصابات جراء الاستهداف pic.twitter.com/epue069uLT — 🇵🇸 𓂆 حَمّزة (@Hamzaalnamla1) December 29, 2024

(د ب أ)