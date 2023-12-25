الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالمدفعية والطائرات

بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه هاجم بالمدفعية والطائرات عدة مواقع في جنوب لبنان، في وقائع متكررة منذ اندلاع المواجهات مع عناصر “حزب الله” اللبناني بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب إنه “جدد” عمليات قصفه لمناطق جنوب لبنان، عقب تنفيذه خلال ساعات الليل، قصفا بالمدفعية ضد بلدة يارون.

وأضاف: “هاجمت طائرات مقاتلة من سلاح الجو خلال الليل والصباح سلسلة من أهداف منظمة حزب الله في لبنان”.

وتابع: “في إطار الهجوم، تمت مهاجمة مبان عسكرية وبنى تحتية عملياتية لحزب الله”، دون تحديد المواقع.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه “تمت مهاجمة بنية تحتية في منطقة يارون بجنوب لبنان، خلال ساعات الليل، باستخدام دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي”.

وأشار الجيش أنه رصد، مساء الأحد، “صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة أفيفيم” الحدودية.

وأضاف أن قواته “هاجمت مصادر إطلاق النار”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل نحو 125 من عناصر “حزب الله”.

فيما بلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حركة “حماس” عملية طوفان الأقصى، 489، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)