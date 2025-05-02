الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة قرب القصر الرئاسي بدمشق 

القصر الرئاسي السوري في دمشق. 14 ديسمبر2024. ا ف ب

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما وجهت تل أبيب رسالة تهديد للإدارة السورية الجديدة.

وقال متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على منصة إكس: “طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر (الرئيس السوري) أحمد حسين الشرع في دمشق”.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقاً على القصف، إن “هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري. لن نسمح بأي خطر على الطائفة الدرزية“.

#عاجل 🔴 أغارت طائرات حربية قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2025

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الإعلان الإسرائيلي.

(الأناضول)