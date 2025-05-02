موضوعات اخرى

الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة قرب القصر الرئاسي بدمشق 

منذ 29 دقيقة

القصر الرئاسي السوري في دمشق. 14 ديسمبر2024. ا ف ب

حجم الخط
1

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما وجهت تل أبيب رسالة تهديد للإدارة السورية الجديدة.

وقال متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على منصة إكس: “طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر (الرئيس السوري) أحمد حسين الشرع في دمشق”.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقاً على القصف، إن “هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري. لن نسمح بأي خطر على الطائفة الدرزية“.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الإعلان الإسرائيلي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Dr arabi:
    مايو 2, 2025 الساعة 8:00 ص

    في الوقت المناسب والطريقة المناسبة !!!!؟؟؟؟

    رد

أخبار ذات صلة

مقتل رئيس بلدية صحنايا مع ابنه “على يد مجهولين” بريف دمشق
منذ 19 ساعة
أبرز القادة الروحيين الدروز في سوريا يطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم”
منذ 22 ساعة
مقتل 15 مقاتلاً درزياً في “كمين” على طريق السويداء- دمشق
منذ 23 ساعة
هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في جنوب سوريا
منذ يوم واحد

اشترك في قائمتنا البريدية