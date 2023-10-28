إسرائيل تطلق أكثر من 20 قذيفة باتجاه بلدات حدودية جنوب لبنان- (فيديوهات)

القدس: استهدفت المدفعية الإسرائيلية، السبت، بلدات حدودية جنوبي لبنان بأكثر من 20 قذيفة، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) أن “مدفعية العدو الإسرائيلي أطلقت أكثر من 20 قذيفة على خراج اللبونة في الناقورة وصولا (إلى) خراج بلدة علما الشعب”.

وأفادت الوكالة أيضا بـ”سقوط قذيفة 155 ملم إسرائيلية في باحة منزل (المواطن) عصام عليان في اللبونة – بلدة الناقورة، دون أن تنفجر”.

وصباح السبت، نفذت مسيرة إسرائيلية 3 غارات على تلة “الأمريكان” ومنطقة مفتوحة في جبل صافي بمنطقة إقليم التفاح على الحدود الجنوبية، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى “تحليق كثيف للطيران التجسسي (الإسرائيلي) فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط”.

كما قام الجيش الإسرائيلي بـ”إطلاق قذائف حارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وفق الوكالة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم السبت إنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة ويرد بضربة على موقع الإطلاق.

وأضاف “أحبط الجيش الإسرائيلي صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. وردا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ”.

مسيَّرة إسرائيلية تقصف مواقع في جبل صافي جنوب لبنان pic.twitter.com/HU0LteQ48T — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 28, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، السبت، بسماع دوي انفجار قوي قرب قرى قضاء صور جنوبي البلاد، تبين لاحقا أن “صاروخ باتريوت انفجر فوق المنطقة”.

وقالت الوكالة: “سماع دوي انفجار قوي بالقرب من قرى قضاء صور، تبين لاحقا أن صاروخ باتريوت انفجر فوق المنطقة”، دون أي تفاصيل إضافية.

(وكالات)